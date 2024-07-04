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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takıma destek için Almanya'ya gidiyor: Türkiye- Hollanda maçını izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Milli Takımımızın Hollanda ile oynayacağı çeyrek final maçını tribünden izleyecek.

15:33 - 4/07/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıyor. Grup ikincisi olarak çıktığı turnuvada son 16 turunda muhteşem bir performansla Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.


Türkiye'yi coşkuya sürükleyen bu zaferin ardından gözler şimdi Berlin'de oynanacak Hollanda maçına çevrildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'e gidiyor


Heyecanla maç saati beklenirken önemli bir gelişme yaşandı.


Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden takip edecek.



Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.


Programını iptal etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millilerimizi yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı programı iptal edildi.


Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda Cumhurbaşkanı da statta olacak.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Berlin
#EURO 2024
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