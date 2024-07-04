Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takıma destek için Almanya'ya gidiyor: Türkiye- Hollanda maçını izleyecek

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atıyor. Grup ikincisi olarak çıktığı turnuvada son 16 turunda muhteşem bir performansla Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye'yi coşkuya sürükleyen bu zaferin ardından gözler şimdi Berlin'de oynanacak Hollanda maçına çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'e gidiyor
Heyecanla maç saati beklenirken önemli bir gelişme yaşandı.
Maçı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribünden takip edecek.
Erdoğan, 6 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidiyor.
Programını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Millilerimizi yalnız bırakmamak için 6 Temmuz Cumartesi günü Azerbaycan’ın Şuşa kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katılacağı programı iptal edildi.
Türkiye'nin tek yürek olduğu anlarda Cumhurbaşkanı da statta olacak.