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Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği tarihi açıkladı: Türkiye'yi Karadeniz gazına kavuşturuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''11 ilin tamamında konut inşa faaliyetleri devam ediyor. İnşallah bir yıl içinde evleri yapıp teslim edeceğiz'' ifadelerini kullandı. Şehir hastaneleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Bu hastaneye gelen içeri girdiğinde huzur buluyor'' dedi. Erdoğan ayrıca, ''Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre'' açıklamasında bulundu.

14:00 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.


20 Nisan'da doğal gazımızı çıkarıyoruz


Bir gazetecinin Karadeniz doğalgazının önümüzdeki günlerde yerli sisteme entegre edilmesi ve entegrasyon sürecindeki son duruma ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan Arefe, doğalgazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün hesaplamalar buna göre ondan sonra da bunun elimizdeki mevcut doğalgazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız" dedi.


Adımlarımızı atıyoruz


Diyarbakır ziyareti ve şehir hastaneleriyle ilgili soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar, gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep attım. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yoğun çalışmalarını devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var, bunlarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de adımlarımızı atıyoruz" şeklinde yanıt verdi.


Şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir hastaneleri biliyorsunuz geçmişte özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da genel müdür olduğu dönem. Bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde, rezillikti. Galoşları satarlardı, yoğun bir şekilde ve kan, pislik böyle bir dönemdi. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde bir defa vatandaşımın huzuru var. Vatandaşımın bu hastanelerde tertemiz, pırıl pırıl, bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor. Huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada, sağlık sektöründe, bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes konuşur, ne der Cleveland, şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı. Şurada İstanbul'da Çam Sakura hastanemizin durumu ortada, Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Pakize Öz olsun, bütün hastanelerimiz ortada. Bu hastanelerde vatandaşım benim girdiği zaman hastaneye hamd olsun, orada bir defa daha yatmadan şifayı buluyor. Bundan sonraki süreçte de büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak, bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.


Hastanelerin büyük kısmında izolatör kuruluyor


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatör kuruldu, kuruluyor. Bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin birçoğunda sismik izolatörler var. Bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz" dedi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Kahramanmaraş
#Deprem
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