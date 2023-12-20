Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısırlı mevkidaşı Sisi ile 'Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesindeki seçimlerde ipi göğüsleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Vucic’i seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.