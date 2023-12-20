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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısırlı mevkidaşı Sisi ile 'Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze’ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
20:17 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 20:33 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

'Kalıcı ateşkes için birlik' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Mısır
#Abdülfettah Es-Sisi
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