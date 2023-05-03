Cumhurbaşkanı Erdoğan miting haritasında Rize'yi de işaretledi

Recep Tayyip Erdoğan
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Rize'de coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, kendisine ulaştırılan resmi rakamlara işaret ederek, 80 bin kişinin miting meydanını doldurduğunu söyledi.
Rize mitinginden objektiflere yansıyan bir karede, Erdoğan'ın, mitinglerde kullandığı tırın içerisindeki haritayı işaretlediği görüldü.
Rize'yi raptiyeyle işaretledi
Bugüne kadar mitingler gerçekleştirdiği kentlere haritada işaretler yerleştiren Cumhurbaşkanı, Rize'nin üzerini de raptiyeyle işaretledi. Öte yandan, Rizelilerle buluşma programına yoğun katılım nedeniyle Erdoğan'ın keyfinin yerinde olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.