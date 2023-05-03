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Cumhurbaşkanı Erdoğan miting haritasında Rize'yi de işaretledi

Memleketi Rize'de hemşehrileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harita üzerinde kenti raptiyeyle işaretledi.

17:33 . 3/05/2023 Çarşamba
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, sayılı günlerin kaldığı seçimler öncesi hemşehrileriyle buluştu.

Rize'de coşkulu kalabalığa hitap eden Erdoğan, kendisine ulaştırılan resmi rakamlara işaret ederek, 80 bin kişinin miting meydanını doldurduğunu söyledi.

Erdoğan, daha önce Rize'de böylesine bir kalabalık görmediğini dile getirirken, "
14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız."
dedi.

Rize mitinginden objektiflere yansıyan bir karede, Erdoğan'ın, mitinglerde kullandığı tırın içerisindeki haritayı işaretlediği görüldü.

Rize'yi raptiyeyle işaretledi

Bugüne kadar mitingler gerçekleştirdiği kentlere haritada işaretler yerleştiren Cumhurbaşkanı, Rize'nin üzerini de raptiyeyle işaretledi. Öte yandan, Rizelilerle buluşma programına yoğun katılım nedeniyle Erdoğan'ın keyfinin yerinde olduğu anlar dikkatlerden kaçmadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşa hitap etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yedili Masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarını eleştirdi. Erdoğan, "Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 14-15 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#miting
1 saat önce
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