Cumhurbaşkanı Erdoğan miting haritasında Rize'yi de işaretledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşa hitap etti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yedili Masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarını eleştirdi. Erdoğan, "Seçim sandığı yaklaştıkça birileri vaat bohçalarını yeniden açtı. Bakıyorsunuz önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Parlamenter sistem diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler sonra 7 oldular bir ara 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar 14-15 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Sağa sola makam dağıtmaktan bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar. Birinin ak dediğine diğeri kara diyor." ifadelerini kullandı.