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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemizdeki en büyük gücümüz altına imza attığımız eserler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışı için düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin engellemelere rağmen hedeflerine yürümekten vazgeçmeyeceğini belirten Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün, altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan, eser inşasına devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane Meydanı'nın açılışına Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Türkiye'nin engellemelere rağmen hedeflerine yürümekten vazgeçmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor. Dışardaki şaşkınları anlıyoruz ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakına yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz.

  • Ne diyorlar? 'İktidara gelirsek AK Parti'yi kapatacağız' diyorlar, 'destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacağız' diyorlar, 'AK Parti'ye karşı muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısına kilit vuracağız diyorlar. AK Parti ile çalışan memurları işten atacağız', 'görev yapanların mallarına ve mülklerine el koyacağız' diyorlar. Daha bunun gibi pek çok zırvayı dillerine doluyorlar. Nerede kaldı sizin demokratlığınız, hukuk devletine bağlılığınız, insana saygınız?

CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları

Kendi partilerindeki tecavüz, hırsızlık ve tacize kör sağır kesiliyorlar. Bu kadar taciz skandalına rağmen partiden bir ses çıkmadı. Biz bunların ciğerini biliriz.

"En büyük gücümüzü altına imza attığımız projeler"

İnşallah 2023'e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirmek için 2023'ün ne kadar önemli olduğunu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık tek bir fer bırakmayana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. anlatacağız. En büyük gücümüzü altına imza attığımız projeler olduğunu unutmadan devam edeceğiz, proje üretmeye, eser inşa etmeye devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız Kağıthane projelerimiz bunlardan biridir."

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