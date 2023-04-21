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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin küçümsemeye çalıştığı Karadeniz doğalgazının karaya çıkış meşalesini yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm konutların 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak 710 milyar metreküplük Karadeniz doğalgazının karaya çıkış meşalesini geçtiğimiz gün yaktı. Erdoğan, tarihi törende vatandaşlara ücretsiz doğalgaz müjdesini verdi. Dünyanın konuştuğu törenin ardından doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlar da yeniden gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümseyerek "Karadeniz'de bir yer bulduk buradan doğalgaz çıkacak diye neredeyse bayram edecekler" ifadesini kullanmıştı. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ise katıldığı canlı yayında "Açın camları, açın pencereleri, 2021'de doğalgaz bedava, diyorlardı ne oldu?" demişti. DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da "Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?" ifadelerine yer vermişti.

11:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Muhalefet, Erdoğan'ın geçtiğimiz gün meşalesini yaktığı doğalgaz rezervini küçümsemeye çalışarak alay etmişti.

Muhalefet, Erdoğan'ın geçtiğimiz gün meşalesini yaktığı doğalgaz rezervini küçümsemeye çalışarak alay etmişti.

Türkiye’nin nabzı geçtiğimiz gün dünyanın gözünün çevrildiği Zonguldak Filyos’ta attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm konutların 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak 710 milyar metreküplük Karadeniz doğal gazının karaya çıkış meşalesini yaktı.

Cumhuriyetin 100. yılına atfen saat 20.23’te başlayan törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“İki bayramı birlikte yaşıyoruz”
ifadelerini kullandı.

Erdoğan tarihi törende müjdeyi verdi

Tarihi törende vatandaşlara müjde veren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun"

Muhalefet doğalgaz rezerviyle alay etmişti

Büyük bir heyecan yaratan törenin ardından doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlar yeniden gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervini küçümseyerek
"Karadeniz'de bir yer bulduk buradan doğalgaz çıkacak diye neredeyse bayram edecekler"
ifadesini kullanmıştı.
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı canlı yayında
"Açın camları, açın pencereleri, 2021'de doğalgaz bedava, diyorlardı ne oldu?"
demişti.
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da
"Hani bizim Karadeniz’deki doğalgaza ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Ne oldu?"
ifadelerine yer vermişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada
"Hükümet doğal gaz verecekti. Verdi mi?"
demişti.







#Sakarya gaz sahası
#filyos
#doğalgaz
17 dakika önce
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