Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin küçümsemeye çalıştığı Karadeniz doğalgazının karaya çıkış meşalesini yaktı

Muhalefet, Erdoğan'ın geçtiğimiz gün meşalesini yaktığı doğalgaz rezervini küçümsemeye çalışarak alay etmişti.
Türkiye’nin nabzı geçtiğimiz gün dünyanın gözünün çevrildiği Zonguldak Filyos’ta attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm konutların 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak 710 milyar metreküplük Karadeniz doğal gazının karaya çıkış meşalesini yaktı.
Erdoğan tarihi törende müjdeyi verdi
Tarihi törende vatandaşlara müjde veren Erdoğan şöyle konuştu:
Muhalefet doğalgaz rezerviyle alay etmişti
Büyük bir heyecan yaratan törenin ardından doğalgaz rezervine ilişkin yapılan dezenformasyonlar yeniden gündeme geldi.