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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Saplantılar kenara bırakılmalı, Ada'daki gerçekler görülmelidir" dedi.

16:50 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak açıklamalarda bulundu.

Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir. Sizlerin (anavatan Türkiye’nin) desteğiyle yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.

Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içerisindedir.

Bizim arkamızda dünya devi bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının söyledikleri var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Müzakere masasına geri dönülecekse, bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Saplantılar kenara bırakılmalı, Ada'daki gerçekler görülmelidir.

Türkiye'den KKTC'ye kabloyla elektrik nakli en önemli adımımız olacak. Artık Kuzey Kıbrıs'ta elektrik sorunu yaşanmayacak.

(Kıbrıs'ta) Yarım asırdan fazla süre Rum tarafının uzlaşmaz, maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yok.

Bizim yol haritamız belli. Bu yol haritası barış üzerine endekslenmiştir. Biz istiyoruz ki Ege Denizi, barış denizi olarak dünyaya mesajını versin."

#Recep Tayyip Erdoğan
#KKTC
#Ersin Tatar
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