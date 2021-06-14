Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası Azerbaycana geçiyor Şuşayı ziyaret edecek
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası Azerbaycan'a geçiyor: Şuşa'yı ziyaret edecek

NATO Zirvesi kapsamında Belçika'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a geçecek. 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi sonrası Azerbaycana geçiyor: Şuşayı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme sahip.

Şuşa'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.

Karabağ'ın inşası için anlaşma

Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

Milli takımın maçını izleyecek

Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.

Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de: Azerbaycan büyük zaferini kutluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.