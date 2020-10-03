Karabağ kurtulana kadar

Konya Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

Dünyanın yaşadığı dönüşüm, koronavirüs salgının etkisiyle fevkalade hızlanmış ve görünür hale gelmiştir. Ülkemizin son dönemde içeride ve dışarıda yürüttüğü mücadele, bu küresel değişim sürecinden bağımsız değildir. Türkiye, tıpkı bir asır önce, tıpkı yarım asır önce yapıldığı gibi yeniden kurulmaya çalışılan dünya düzeninden dışlanmak isteniyor.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azerbaycan'ın yanındayız' mesajı verirken, 'Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır' dedi.

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OYUNU ÇOK ÖNCE GÖRDÜK

Dikkat ederseniz bugün dünyayı meşgul eden kriz alanlarının neredeyse tamamına yakını ülkemizin etrafında yer alıyor. Suriye’den Akdeniz’e ve Kafkaslar’a kadar uzanan bu kriz noktalarını birleştirdiğinizde ortaya çıkan tablo, Türkiye’nin açık bir kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır. Biz bu oyunu çok önceden gördük. Bir yandan ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü korurken diğer yandan bu adımları birer birer hayata geçirdik.

KOLAY OLMAYACAĞINI GÖSTERDİK

Sadece bununla kalmadık, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ çıkışımızda küresel sistemi adeta bloke edenlere, bunun o kadar kolay olmayacağının mesajını verdik. Önce ülkemizi dikkate almayarak sözlerimize kulaklarını kapatarak, gayretlerimizi küçümseyerek eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanlar sonunda kazın ayağının öyle olmadığını gördüler.

Erdoğan, cuma namazını Sultan Selim Camii’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından camiden ayrılışında kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra Mevlana Müzesi’ni ziyaret ederek dua etti ve müzedeki tamirat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

BİZE KULAK VERMEK ZORUNDA KALDILAR

Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne söylediysek arkasında durduk, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Bu kararlı, aktif ve tavizsiz tutum karşısında, uluslararası toplumun tüm aktörleri bölgesel ve küresel denklemlerde Türkiye’yi hesaba katmak mecburiyetinde kaldı. Doğu Akdeniz’deki tartışmalarda ülkemize kurusıkı tehditlerle, içi boş şantajlarla, komik gövde gösterileriyle geri adım attıramayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

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HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR NETİCE

Doğu Akdeniz’deki sular durulmamışken bu defa da Kafkasya’da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, aşağılık katliamlarla işgal ettiği Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden Azerbaycan topraklarına saldırdı. Ama bu defa hiç beklemediği bir netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan devleti hem kendi topraklarını savunmak hem işgal altındaki Karabağ’ı kurtarmak üzere büyük bir harekat başlattı.

GÜNDEM İşgal bitmeden barış gelmez

TÜM İMKANLARIMIZLA YANINDAYIZ

Şu ana kadar cephede başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir. Türkiye’nin, yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzende hak ettiği yeri alması, içeride ve dışarıda verilen mücadelenin zafere ulaşmasına bağlı.

Senaryoları boşa çıkarırız

Partisinin kongre sürecine ilişkin de konuşan Erdoğan, “Büyük kongre sürecimizi hem muhasebe yapmak hem kendimizi yenileme, eksiklerimizi giderme bakımından bir fırsat olarak görüyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim kimseyi dışlama, dışarıda bırakmak gibi bir lüksümüz yoktur. Türkiye’nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altında önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. AK Parti’den küçük parçalar kopartarak, bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkartmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz. Partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız. Hem yeni insanlar kazanmalı hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz. Atalet ağaç kurdu gibi bünyeyi yiyip bitiren bir hastalıktır. Bu kutlu davanın neferleri olarak hepimiz zaferle değil seferle mükellefiz. Zaferin de, kaderin de, zamanın da sahibi alemlerin Rabbi olan Allah’tır” dedi.

DÜNYA Aliyeva’dan Erdoğan’a teşekkür

Tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır

Türkiye’nin artık hem sahada hem de masada asli yeri olan bir ülke durumuna geldiğini ifade edene Erdoğan, “Elbette bunun bir bedeli oldu. Kimi zaman terör örgütleriyle, kimi zaman ekonomik tuzaklarla, kimi zaman uluslararası baskılarla bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Bugün Türkiye terör örgütleriyle mücadelesinde tarihinin en başarılı günlerini yaşıyor. Hangi örgütten olursa olsun hiçbir teröriste nefes aldırmıyor, adım attırmıyoruz. Sınırlarımıza dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı mücadeleyi sınırlarımız ötesine taşıyarak verdik. Bugün Suriye’de 8 bin 200 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyoruz. Bunu keyfi yapmadık, zevkten değil, sadece oralardan yapılacak saldırıları merkezinde kontrol altına almak için yaptık. Hala Suriye toprakları üzerinde terör adacıkları oluşturarak ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar artık bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Ülkemize tehdit oluşturan her yer bizim için harekat alanıdır” dedi.

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Yargı 6-8 Ekim’in hesabını soruyor

AK Parti Konya İl Teşkilatı ile yemekte biraraya gelen Erdoğan, “6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyesinin kepçesini, kamyonunu terör örgütünün emrine verenler aynıdır. Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi. Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, birilerinden hesap sorulamayan dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Yargımız nasıl FETÖ’cü alçaklardan 15 Temmuz’u soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından 6-8 Ekim’in hesabını, çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum” dedi.

OYNAT 00:55 'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak' BiP'te paylaş

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Eylül ayında 100 bin kişiye hizmet verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile incelemelerde bulunduğu Konya Şehir Hastanesi çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, “Sağlık alanında ülkemizin dört bir yanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasını oluşturan şehir hastanelerimizin en büyüklerinden birini Konya’da inşa ettik. Hastanemiz ilk etapta 838 yataklı olarak planlanmıştı. Biz bu kapasitenin Konya için az olduğunu görerek temel atma töreni sırasında talimatımızı verdik ve hastanemizin yatak sayısını 1250’ye çıkarttık” ifadelerini kullandı. Hastanenin 240 yoğun bakım yatağı, 49 ameliyathane, 17 yanık ünitesi ile iftihar vesilesi bir eser olduğunu belirten Erdoğan, hastanenin ağustos ayında hasta kabulüne başladığını anımsattı. Eylül ayında hastanenin 100 bine yakın kişiye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, “Bu durum, yapılan yatırımın isabetinin işaretidir. Bugün ilk etabın açılışını yapıyoruz. İnşallah kalan kısmı da yılbaşından hemen sonra hizmete sunacağız” diye konuştu.