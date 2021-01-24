Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

  • Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.
  • Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

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