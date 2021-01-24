Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.

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