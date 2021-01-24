Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Ne olmuştu?
- Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.
- Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.