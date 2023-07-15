Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da FETÖ eliyle gerçekleştirilen alçak darbe girişiminin 7. yılında "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ve destekçilerine net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik." dedi.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye Yüzyılı'nın tüm kahramanlarına şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz'un yedinci yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz.

İstikbal mücadelemizin şanlı sayfalarının birini daha selamladığımı bu anlamlı günde okudukları dualar ve hatmi şerifler ile şehitlerimizi yad eden herkese şükranlarımı sunuyorum.

Biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse onları unutmamak da bizim görevimizdir.

O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik.

Daha 15-16 yaşlarındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, onların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz unutmayacağız.









15 Temmuz'u biliyorsunuz Milli Birlik ve Beraberlik günü olarak ilan ettik. Çeşitli programlarla bugünü tarihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz, şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmuyoruz, unutmayacağız.

15 Temmuz'un unutulmasına, unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Hiçbir sinsi senaryonun milli birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 15 Temmuz bizim açımızdan dönüm noktasıdır. Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla, şanla, şerefle anlatılacak büyük bir destan yazdık.

Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilerine ve piyonlarına net bir şekilde bir kez daha hatırlattık. Nasıl ayağa kalkılacağını, tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlular aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir.

Bu, çoluk çocuğunu rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecilere durdurmaya çalışanların direnişidir.

Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir.









Ben sizlere inanıyorum. Sizlerle beraber biz bu yolda çok daha emin adımlarla yürüyeceğiz. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'nda saat 23.15'te havalimanına gelen bay bay Kemal'in tankların arasından nasıl sıyrılıp gittiğini biliyorsunuz değil mi? Ben de senin geleceğini bilseydim uçağı geç indirir seninle buluşurdum.

Türkiye topyekun bir işgal girişimine maruz kaldı. TBMM bombalandı. MİT Başkanlığımız, Özel Harekat Başkanlığımız çok ağır saldırılara maruz kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerini de hedef aldılar. 251 vatandaşımız şehit oldu. Biz ordumuza 'Peygamber ocağı' olarak bakarız ama onların böyle bir derdi yok. Mehmetçik'i yedirmeyiz. Gereği neyse yaparız.

Köle olmayacağız dedik. Mandaya boyun eğmeyeceğiz dedik. Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz dedik. Ezanlarımızı susturmayacağız; şanlı bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik.

15 Temmuz'u anlayamayanlar, 'Allah devlete millete zeval vermesin' diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz.









15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız, bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edilecektir.

Sayısız esere, yatırıma, projeye imza attık. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye darbe girdabından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvesini pek çok alanda topladık, topluyoruz.

Terörle mücadelemiz çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Bölücü terör örgütü mensuplarının başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin birileri de Kandil'den destek arıyor. Biz bay bay Kemal'in yanındayız diyor. Millet yanında olmadıkça avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz.

Örgütün mahrem yapılanmasına deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.

Son olarak NATO zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik.

Buradan hep birlikte Türkiye'ye seslenelim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Tüm şehitlerimizin el Fatiha.