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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu: Tüm insanlık için 'İyi Yönetim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu: Tüm insanlık için 'İyi Yönetim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu. Erdoğan "Birileri petrol paylaşımı içinde bizim derdimiz petrol değil insanlık. Hakkı, hukuku-adaleti, eşitliği ve tüm ilkeleri herkes için istemedikçe hiçbirimiz huzurlu olamayız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İnsanın sesine kulak vermeyen devletler çok büyük acılar ve yıkımlarla karşılaşabiliyor. Bölgemizde bu vahim hataya düşen pek çok devlet ve yönetim var. Türkiye’nin farkı devlet ile millet arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Bu sebeple yıllardır terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar pek çok tehditle yüzleşmemize rağmen dimdik ayakta kalmayı ve gücümüzü sürekli arttırmayı başardık.

Milletimizin kamu kurumları karşısındaki hak arayışını ne kadar çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale getirirsek devletimizin o derece güçlü olacağına inanıyorum. Bugünün dünyasında vatandaşıyla güçlü bağlar tesis edemeyen devletlerin iç ve dış müdahalelere karşı çok daha korunmasız kaldığını görüyoruz.

İnsan merkezli olmayan her yapının yıkılmaya mahkum olduğunu unutmuyoruz. Türkiye olarak son dönemde köklü reformlarla geçmişte yapılan hataları giderdik.

Kamu imkanlarını belirli güç odaklarının tekelinden çıkarıp milletimizin emrine verdikçe içeride ve dışarıda çok güçlü adımlarla yolumuza devam etmeye başladık. Önümüzdeki dönemde de bu adımları atmayı sürdüreceğiz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın en önemli vizyonlarından bir tanesi de işte bu sağlam altyapı olacaktır.

Yaptıkları sorgulanmayan devlet yönetimi artık geride kalmıştır. Bunun yerine hukuka, insan haklarına dayalı, şeffaf ve güvenilir devlet yönetimi genel kabul haline gelmiştir.

Güvenlik sorunlarını çözmüş refah düzeyini yükseltmiş bir ülke çok yüksek standartlar ortaya koyabilir. İnsan haklarında en ileri gözüken bazı ülkelerin nasıl süratle despotlaşabildiklerini görüyoruz.

AB bize şu ana kadar 3 milyar avro STK'larımıza destek vermiştir. Biz şu ana kadar 40 milyar doları aşkın mültecilere destek verdik, hala da destek vermeye devam ediyoruz. Dünyanın en güçlüleri çıkıp biz 1 numarayız diyor. Hayır siz bir numara değilsiniz. Dünyada mültecilere en büyük desteği veren ülke Türkiye'dir. Bu benim rakamım değil, OECD'in de rakamıdır. Biz elimizdeki imkanları barınma, eğitim ve sağlığa kadar her alanda 4 milyona yakın mülteci ile paylaşıyoruz. Biz oralardan kaçan insanları asla o varil bombalarına teslim etmeyiz.

Birileri petrol paylaşımı içinde bizim derdimiz petrol değil insanlık.

Hakkı, hukuku-adaleti, eşitliği ve tüm ilkeleri herkes için istemedikçe hiçbirimiz huzurlu olamayız.

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