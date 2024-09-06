Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları evlatlarımızı zehirliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde katılımcılara seslendi.
Teknolojinin gençleri esir aldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyun platformlarında ve sosyal medyada LGBT gibi sapkın akımların yanı sıra ırkçılığın da gençlere empoze edilmeye çalışıldığına dikkat çekti.
Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz, misafirlerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Tecrübeleri ve birikimleri ile dinleyicileri aydınlatacak katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Eğitim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 3 aylık yaz tatilinin ardından tüm yavrularımızı sevgi ile kucaklıyor hepsine başarılar diliyorum.
Tüm öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlıklar nedeniyle teşekkür ediyorum. İdealleriyle yoğrulmuş her bir öğretmenimizin milletimize yaptığı hizmetleri kelimelerle anlatmak kifayetsiz kalır. Bizler topraklarımız için bin yıldır mücadele eden bir milletiz.
"Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimizi yad ediyorum"
Bu uğurda nice evladımızı toprağa verdik. Çanakkale'den istiklal harbine, 15 Temmuz'a kadar istikbalimize yönelik saldırıları aziz şehitlerimiz sayesinde püskürttük. Canlarını ortaya koyan kesimlerden biri de öğretmenlerimizdir. Necmettin Yılmaz ve Aybüke öğretmenlerimiz gibi eğitim neferlerimizi rahmetle yad ediyorum. 6 Şubat depremlerindeki hayatlarını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimizi unutmayacağız.
"Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik"
Eğitime yaptığımız her yatırım ile Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. 22 yılda objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi adımlar attık. 2002'deki 367 bin olan derslik sayımız 2 kattan fazla arttı. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi.
Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Seçmeli ders havuzunu genişleterek insan bilim toplum din ahlak ve değer ile kültür sanat spor alanlarında yeni dersler koyduk.
"Başörtüsü yasağına son verdik"
"Yüksek hızlı internet sağlayacağız"
Okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 16 bin okulumuzu fiber internete kavuşturduk. 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Dünyada tüm dersliğinde etkileşimli tahta olan tek ülke Türkiye'dir.
"OECD ülkelerini geride bıraktık"
500 yenilikçi sınıfı daha okullarımıza kazandırdık. Bu sayıyı 5500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu alandaki adımlar uluslararası alanda da karşılılığını buluyor. Dijital öğrenmede yüzde 91 gibi oranla OECD ülkelerini geride bıraktık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
Mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesinde öğretmenlerimizin konaklamasından öğrencilerin telafi derslerine kadar her alanda yaraları sarıyoruz.
"Oyun platformları evlatlarımızı zehirliyor"
"Aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık"
Diğer ülkelerin aldığı sıkı önlemlerde kimse özgürlüklerden piyasa ekonomisinden bahsetmiyor ama bizler önlemler alınca eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay bir platforma karşı aldığımız tedbirle yasakçı olmakla suçlandık. Nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması kabul edilemez. Çocuklarımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. Çocuklarımız için tek yürek tek bilek olmalıyız. Değişimi yönetmek, yönlendirmek bizim elimizdedir.
"Teknolojinin esiri olmayan nesle Teknofest kuşağı diyoruz"
Çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevresine yabancılaşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Teknolojinin çocuklarımızı esir almasına izin verirsek ne kendimize ke çocuklarımıza iyilik yapmış oluruz. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırdığı ölçüde faydalıdır. İnsana hükmetmeye başladığında işler çığırından çıkar.
- Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Sanal alem ile gerçeği ayıramayan çocuklarımız var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz teknofest kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.
"Maarif modelimiz hayırlı olsun"
Maarif modeli ile çocuklarımızı zihni açık ufku geniş kişiler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Modelimizin hayırlı olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan tüm uzmanlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilerimize, anne babalara, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.