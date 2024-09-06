Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları evlatlarımızı zehirliyor

Bilgisayar oyunları yüzünden mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Ebeveyni ile kardeşleri ile iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü ekran başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var. Sanal alem ile gerçeği ayıramayan çocuklarımız var. Ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Her yaş grubundan vatandaşımız teknolojinin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Olumlu yanları ile menfi yanları da olan gerçeklik ile karşı karşıyayız. Anne baba ve çocukları bilinçlendirmek zorundayız. Teknolojinin esiri olmayan nesle biz teknofest kuşağı diyoruz. Çocuklarımızın kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, zorbalık istismar gibi durumlara karşılaşmaması için gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.