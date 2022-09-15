Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Mustafa Sarıgül: Yunanistan Amerika'nın bir eyaleti durumunda

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Ünye, Korgan, Kumru ve Fatsa ilçelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sarıgül, 4 Eylül'de Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesini ziyaret etti. Ayten ve Yılmaz çifti ile çocukları Halil İbrahim Kesti tarafından karşılanan Sarıgül, aileye taziye temennisinde bulundu. Şehidin ailesi ile bir süre sohbet eden Sarıgül, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sarıgül, ''Sayın Miçotakis, Fatsa'da şehidimizin evinden sana sesleniyorum; sakına sakın Amerika'ya güvenme. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır'' dedi.