Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde özel sporcularla bir araya geldi.
Ziyarette özel sporcular Erdoğan’a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu Üyelerini kabul etti. pic.twitter.com/lHtAtPeebJ
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu Üyelerini kabul etti. pic.twitter.com/lHtAtPeebJ— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 21, 2022