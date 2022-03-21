Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle özel sporcularla bir araya geldi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla birlikte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezinde özel sporcularla bir araya geldi.

Ziyarette özel sporcular Erdoğan’a üzerinde isminin ve 53 numarasının yazılı olduğu bir forma hediye etti.

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