Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel sporcularla bir araya geldi

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: Şehrimizin 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun

İtalya'da Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Dünya ve Avrupa Spor Başkentler ile Avrupa Spor Bölgesi olacak şehirlere ödülleri verildi. Programda Konya’nın '2023 Dünya Spor Başkenti' olacağı da açıklandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, “Konya’nın ‘2023 Dünya Spor Başkenti’ seçilmesinden mutluluk duyuyorum. Şehrimizin marka değerine katkı sağlayacak bu tür organizasyonlar ayrıca Konya’nın isminin tüm dünyada duyulmasına ve birçok organizasyonun yapılmasına vesile oluyor. Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun” dedi.