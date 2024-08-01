Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile telefonda görüştü: Olimpiyat açılışındaki skandalı ele aldılar

Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.