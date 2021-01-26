Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Kazım Karabekir Paşa'nın portresinin hikayesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, Kazım Karabekir Paşa’ya hediye edilen ve altında Osmanlıca ‘Yetimlerin Babası Kazım Karabekir Paşa Hazretleri. Trabzon Ermeni Yetimleri Tarafından. Rumi 9 Eylül 1337 (1921)’ yazılı Kazım Karabekir Paşa’nın portresini paylaştı ve hikayesine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa "yetimlerin babası"ydı.

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Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.

“Ecdadımızın anlayışı Türkiye tarafından yaşatılmaya devam ediyor”

Ve neredeyse 100 yıl sonra... Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1.193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz.

İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk Milleti'nin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak...

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Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum.