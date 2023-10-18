Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Türkiye'de Filistin için üç günlük Milli Yas resmen ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Terör devleti İsrail dün Gazze'de hastaneyi bombalayarak en az 500 kişiyi katletti.
İsrail'in sivil katliamı dünyanın dört bir yanında tepki görürken Türkiye de bu insanlık dışı saldırıya sessiz kalamadı.
Gazze’de İsrail tarafından hastaneye yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç günlük yas ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imzasını taşıyan kararı X hesabından paylaştı.
"Şehitlerimize duyduğumuz saygının bir gereği"
Paylaşımında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için 'şehit' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin yaşadığı büyük acıları Türkiye'nin de yüreğinde hissettiğini ifade ederek, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.
"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."