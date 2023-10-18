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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Türkiye'de Filistin için üç günlük Milli Yas resmen ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği hastane katliamı sonrası Türkiye'de üç günlük Milli Yas ilan edilmesine ilişkin kararı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında Filistinlilerin yaşadığı büyük acıları Türkiye'nin de yüreğinde hissettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

Semih Bozkuş
23:03 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Terör devleti İsrail dün Gazze'de hastaneyi bombalayarak en az 500 kişiyi katletti.

İsrail'in sivil katliamı dünyanın dört bir yanında tepki görürken Türkiye de bu insanlık dışı saldırıya sessiz kalamadı.

Gazze’de İsrail tarafından hastaneye yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imzasını taşıyan kararı X hesabından paylaştı.

"Şehitlerimize duyduğumuz saygının bir gereği"

Paylaşımında İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için 'şehit' vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistinlilerin yaşadığı büyük acıları Türkiye'nin de yüreğinde hissettiğini ifade ederek, "Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük millî yas ilan edilmiştir."



Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


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