Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.