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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini böyle verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe-Kılıç Hava Harekatının emrini böyle verdi
Bakan Akar - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekat emrini verdiği anlar
OYNAT 00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekat emrini verdiği anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emri verdiği anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

DHA

Görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.

DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.

DHA


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