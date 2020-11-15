Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik yapacağız demişti: Maraş yemeği menüsünde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs seçimleriyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.' ifadelerini kullandı.