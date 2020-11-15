Cumhurbaşkanı Erdoğan piknik yapacağız demişti: Maraş yemeği menüsünde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Kasım'da Kahramanmaraş'ta yaptığı konuşmada, "Ayın 15'inde Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Törenlerden sonra Kapalı Maraş'ta topluca piknik yapacağız" demişti.
Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri çerçevesinde, KKTC'ye gelirken, Maraş'a gerçekleştirilecek tarihi ziyaretteki yemek menüsü belli oldu.
Menüde Kıbrıs Türk mutfağından lezzetler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmi olarak açılan Maraş’taki sahil kıyısında yemek yiyecek. Yemek menüsünde Kıbrıs Türk mutfağından lezzetler yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçeli’nin Maraş’ta yiyeceği yemekte menü şöyle;
- Ana yemek: Et döner, KKTC’nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi
- Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava
- Zeytinli- hellimli pilavuna