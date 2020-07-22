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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur, davanın bizzat takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin’in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:

  • "Pınar Gültekin’i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."

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