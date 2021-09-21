Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya ve Gine ve Gürcistan liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Bugün Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki konuşması sonrası da görüşmelerine devam etti.

Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Diplomatik temaslar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

FOTOĞRAF 9 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 12 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci antik dönem Anadolu eseri oldu. BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak. Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede Şanlıurfa taşı olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışını tekrarladı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun