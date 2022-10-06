Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pragdaki zirvede Avrupanın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Prag'daki zirvede Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere gittiği Çek Cumhuriyeti'nde, barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak, ikili temaslarda bulunacak.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pragdaki zirvede Avrupanın karşı karşıya olduğu sınamalara dair görüşlerini aktaracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle, ilk defa gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Prag'a gitti.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne AB üyesi ülkelerin yanı sıra AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 Avrupa ülkesinin davetli olduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde barış ve güvenlik, enerji, iklim ve ekonomik durum bakımından halihazırda Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamalara dair Türkiye'nin görüş, katkı ve değerlendirmelerini aktaracak ve çeşitli ikili temaslarda bulunacak.

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