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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Minsk Anlaşmaları zemininde sonuca ulaşılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin’le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Minsk Anlaşmaları zemininde sonuca ulaşılmalı
Putin-Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna meselesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bölgesel meselelerde Rusya Devlet Başkanı Putin’le kurdukları yakın diyaloğa her zaman büyük önem verdiğini, bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve bu anlayışı sürdürme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı adımları tanımadıklarını, bunun ilkesel bir tutum olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk Anlaşmaları zemininde bir sonuca ulaşılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye, üzerine düşeni yapmaya hazır"

Sorunun daha karmaşık hale gelmesinin, hele hele askeri bir çatışmanın kimseye yarar getirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla diplomatik temasların ve görüşmelerin devam ettirilmesini önemsediklerini; dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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  • Bu meselenin diyalog yoluyla halledilmesi çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eylül ayındaki Soçi ziyareti sırasında da mutabık kaldıkları üzere, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı için en kısa sürede Türkiye’ye beklediğini ifade etti.

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