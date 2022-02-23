Dünya Ukraynada savaş hazırlığı Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor
ASYA

Ukrayna'da savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor

Ukrayna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal hazırlığı açıklamasından sonra diken üstünde. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyürken Ukrayna halkı ise kötü senaryoya hazırlanıyor. Ukrayna'da ebeveynler çocuklarının kıyafetine kan gruplarının yazılı olduğu etiketleri yapıştırıp okula gönderiyor.

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Haber Merkezi Diğer
Ukraynada savaş hazırlığı: Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyor
Aileler çocukların kıyafetlerine etiket yapıştırıp okula gönderiyorlar.

Ukrayna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal hazırlığı açıklamasından sonra diken üstünde. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyürken Ukrayna halkı ise kötü senaryoya hazırlanıyor.

ÇOCUKLARIN KIYAFETİNE ETİKET

Ukrayna'da ailelerin çocuklarını okula gönderirken kıyafetlerin üzerine kan gruplarının yazılı olduğu etiketler yapıştırıyor. Bazı ailelerin ise etiketlere isimlerini ve telefon numaralarını yazdığı belirtiliyor. Ukrayna'da Putin'in açıklamaları sonrasında okullarda bu uygulamanın yayıldığı öğrenildi.

HALK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Ukrayna halkı da olası bir savaş için seferber edilmiş durumda. Ukrayna Özel Kuvvetleri olası bir işgale karşı silah söküp takma, mermi sürme ve nişan alma eğitimi veriyor.

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