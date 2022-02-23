Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya'ya yönelik yaptırımların devamını istiyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"En önemli sorulardan birisi şu, biz Avrupa'nın ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün son derece önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan.

Fikrimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum.

Polonya'nın desteği ile birlikte Ukrayna'ya aday statüsünün verilmesini rica ediyoruz. İşbirliğimizi sürdüreceğiz dostlarımızla.

Rusya'ya yönelik yaptırımların baskısının devamını istiyoruz."

Ayrıntılar geliyor...