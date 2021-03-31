Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da artırıyor.

Ticaret hacmimizi salgının etkisinde asgaride tutmayı başardık.

Bu vesileyle hassasiyette üzerinde durduğum aziz kardeşim İlham Aliyev nezdinde tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Kolay değil Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış. Bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir.

Karabağ'daki Türk yapılarının korunması ve ihyası için tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır.

Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız. Katledilen on binlerce kardeşimizi rahmetle anıyorum. Tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında hep birlikte olmalıyız.

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Ramazan Bayram'ından sonra önemli ziyaret

Temennimiz o dur ki Ramazan Bayramı'ndan Suşa'yı ziyaret etmek suretiyle Suşa'da inşallah bir bayram yaşayalım.

Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

Başka ülkelerde konseyimizle iş birliği yapmak ve konseyimize gözlemci olma isteğini dile getiriyor.

Başka ülkelerde konseyimizle iş birliği yapmak ve konseyimize gözlemci olma isteğini dile getiriyor.

Yapılan çalışmanın bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Türk konseyinin verimliliğini artırılması yararlı olacaktır.

Konseyimizin 8. Olağan Zirvesi'ni de sağlık şartları elverdiği ölçüde 12 Kasım 2021'de İstanbul'da düzenlemeyi ümit ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kongresi Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi 7. Zirvesinde: Türk Konseyi olarak kotaları kaldırmalıyız

GÜNDEM Liderler zirvesi öncesi Türk ve AB'li yetkililerden ön görüşme