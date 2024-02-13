Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Hitler özentisi” dediği Netanyahu yönetiminin her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Külliye’deki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, hem yerel seçimler öncesinde yapılan provokatif eylemlere hem de İsrail’in Refah kentindeki katliamlarına tepki gösterdi.

ARTIK BAMBAŞKA TÜRKİYE VAR

Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Son 10 yıldır her seçimi dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma, provokatif çıkışlara kadar her türlü oyun devreye soruldu. Halbuki artık siyaseti, toplumu, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var.”

HANÇERLEYENLERİN DEVRİ KAPANDI

“Geçtiğimiz mayıs seçiminde milletimiz bunu bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan gerçeğe rağmen mahalli idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu ülkenin rahmetli Menderes'le birlikte 1950'de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin, hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni 1971 darbesi ve 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal'ın büyük Türkiye hayalini 28 Şubat'ta kesenlerin, yeniden darbe ve kaos silahına sarılanların, bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır.”

ARTIK ÜST LİGİN OYUNCUSUYUZ

“Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur. Bizim iktidarımızın ilk 10 yılı vesayetle mücadeleyle, ikinci 10 yılı ise terör ve milli irade hırsızlarına karşı verdiğimiz kavgayla geçti. Demokrasi ve kalkınma atılımlarını sürdürdük. 2023 hedeflerimizin Türkiye Yüzyılı şahlanışının altyapısını inşa etmeyi başardık. Artık etrafı kan ve ateş çemberiyle çevrili olduğu halde güven, huzur, istikrarla Türkiye Yüzyılı idealini hayata geçirmek için hedeflerine ilerleyen bir Türkiye var. Sıkıntılarımız elbette var. Bir kısmı küresel ve bölgesel krizin yansımaları bir kısmı da ayağımıza takılan çelmelerin bedelleridir.”

NİCE HESAPLARI BOZDUK

“Mücadele bayrağını yere düşürmeden devam ettik, devam edeceğiz. Bizim inancımızda karamsarlık umutsuzluk küfre eş değer sayılmıştır. Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığına hep birlikte ulaşacağız. Aksini iddia eden idrak yoksunluğundan yapmıyorsa bunun altına karanlık bir hesap yatıyordur. Türkiye, nice hesapları bozmuş ve cumhuriyeti kurmuştur.”

HİTLER ÖZENTİSİ NETANYAHU

BAE’ye yapacağı ziyarete de değinen Erdoğan, şunları söyledi: “Gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan saldırılar olacaktır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarılan 1,5 milyon Gazzelinin sığındığı Refah'a saldırdılar. Bu saldırılarda 100'den fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu.”

BATI GÖZ YUMUYOR

İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır. Batılı güçler sahne önünde İsrail'e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu'nun katliamlarına göz yumuyorlar. İslam dünyasının da maalesef katliamların önüne geçme noktasında yetersiz kaldığını görüyoruz. Emirlikler ve Mısır'da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz? İnşallah buna bakacağız.”

Terörü dar alana hapsettik

ABD’den F-16 talebinin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını belirten Erdoğan, “Ülkemize yönelik kısıtlamaların kalkmasının ardından Türk Savunma Sanayimiz daha da büyüyecektir” dedi. Milli Güvenlik Kurulu’nun, ocak ayı toplantısında sınır ötesi operasyonları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini fade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. Türkiye, terörü kaynağından yok etme stratejisiyle terörü dar bir alana hapsetmiştir. 40 yıldır sürdürdüğümüz bölücü terör örgütüyle mücadelede çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız. Irak'la Kalkınma Yolu Projesi için de bu önemlidir. Türkiye, güney sınırlarında bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyecektir. Örgüt mensuplarını nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Evlatlarımıza sınırlarımızın dışında da terörün olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bölge bırakacağız.”

Var gücümüzle çalışacağız

Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Depremin 1. yıl dönümünde konutların teslimini yapmak, hem de acılarına ortak olmak için bölgedeydik. Yeniden inşa çalışmaları kesintisiz sürüyor. Sadece ziyaret ettiğimiz 5 ilimizde kuralarını çekerek, hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut ve köy ev sayısı 31 binin üzerindedir. 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Devam eden dönemde de 15-20 bin konutu sahibine kavuşturacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Deprem bölgesinde sadece konut inşa etmiyoruz. Alt yapı üst yapı çalışmalarını da biz yapıyoruz. İstihdamı ve üretimi canlandıracak projeleri devreye alıyoruz. ‘İskan ve İstihdam’ temasıyla yürüttüğümüz deprem bölgesi şehirlerimizi savunma sanayi merkezleri haline getirecek yatırımlardır. Deprem bölgesini tamamen ayağa kaldırana kadar var gücümüzle çalışacağız.”







