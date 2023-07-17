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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılandı: İlk görüşme Prens Selman'la

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı. Erdoğan ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü. Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar’a hareket edecek.

23:13 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna akşam yemeği verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti sonrası ikinci durağı olan Katar’a hareket edecek.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Prens Selman
#Suudi Arabistan
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