Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekti: Yunanistan başının çaresine baksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Adalar konusunda yaşanan gerilim nedeniyle Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısının yapılmayacağını belirten Erdoğan, "Yunanistan’la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan’la Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı yapmayacağız dedik.

'DAHA AÇIK BİR REST OLAMAZ'

Bu yıl yapılacak toplantıyı da yapmıyoruz. Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan artık bundan sonra başının çaresine baksın.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplıyor https://t.co/OqoivoyNHi REKLAM June 17, 2022

'İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRME ŞANSI BULACAĞIZ'

Erdoğan'a, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret soruldu. Erdoğan, "Çarşamba günü nasip olursa Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşaallah biz de Külliye'de kendisini resmi olarak kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız.

Bundan sonraki sürece yönelik iki ülke ilişkilerini çok daha iyi derecede nerelere taşıyabiliriz bunları değerlendirme şansı bulacağız. Bu bir resmi ziyarettir. Biz de resmi kabulümüzü yapacağız" dedi.

DÜNYA Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında

DÜNYA Yunan medyasında 'Türkiye'nin olası operasyonu' korkusu