Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Rize mitingindeki \"Ben size bakıyorum siz göğe bakıyorsunuz, anladım siz havalimanı istiyorsunuz\" sözleri sonrası Rize ve Artvin'e ortak hizmet verecek havalimanı için harekete geçildi. Bölgenin engebeli coğrafi yapısı nedeniyle karada yapımı mümkün olmayan havalimanı yeri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) teknik ekiplerince deniz dolgusuna karar verildi. Yurt içinden ve yurt dışından tüm uçuşların yapılabileceği havalimanı için gereken mania ve ulaşım hesapları yapılıp, en uygun alan Rize'nin Pazar ilçesi Yeşilköy mevkisi olarak belirlendi.