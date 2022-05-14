Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de: Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Eser ve hizmet siyasetimizin örneği bu havalimanı. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 57'ye çıkardık.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı Açılışında Konuşuyor https://t.co/V9uUBT4zej — Yeni Şafak (@yenisafak) May 14, 2022

5 yılda yaklaşık 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı. Bu havalimanı sıradan bir yatırım değildir, deniz üstünde inşa edilen 5 havalimanı bulunuyor.

Tüm mimari bölgemizin özelliklerine göre tasarlandı. Rize-Artvin Havalimanı, ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz.

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Son 20 yılda Rize’ye 25 milyar lira tutarında yatırım yaptık.

Bu eser havayolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü. Yusufeli Barajı'nda su tutma aşamasına kadar geldik.

Artık hiç kimsenin eğitim, sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Karadeniz insanının çalışkanlığı, azmi yenilikçiliği bu imkanlarla bir araya geldiğinde bölgenin, Türkiye'nin tüm ufkunu açacak işler başaracağına inanıyorum.

Kabına sığmayan Karadenizlilere sığmayan bir proje. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğu büyük bir başarı hikayesidir.

Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta, trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır.

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Doğu Karadeniz’in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı, komşumuz Gürcistan’ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır.

Bizi yıllarca tek parti faşizmi ile vesayetin sinsi oyunlarıyla, darbelerle, terör örgütleriyle oyaladılar.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI

Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz.

Çayda kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz.

Üreticilerimiz çaylarını, geçen yıla göre desteklemeyle birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek.

Günde 100'er ton kapasiteye sahip İkizdere ve Çamlıhemşin çay fabrikaları önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulunuyor:

Bugün sizlerle birlikte olmak büyük mutluluktur. Kardeş Türkiye günden güne gelişiyor.

İkinci Karabağ savaşında kardeş Türkiye halkı yanımızdaydı. 2. Karabağ Savaşı bizim müşterek tarihimizdir.

Biz dünyada birbirine en yakın iki ülkeyiz. Yaşasın Türkiye, Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği.

Uluslararası giriş-çıkışa açık, daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

AA

Dev proje Rize-Artvin Havalimanı açılıyor

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize'de.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi

Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere ülke turizmine, ticaretine, üretimine sağlayacağı katkılarla, millete, çevreye, ülke ekonomisine hizmet edecek havalimanı, Doğu Karadeniz, Kafkas ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak taşımacılık zincirinin aktarma merkezi de olacak.

Havalimanı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi.

Kulede çay bardağı formundan esinlenildi

Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında, yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binasının yanı sıra çay bardağı formundan esinlenilerek 36 metre yüksekliğinde kule inşa edildi. Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

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Teknik ve yapım özellikleriyle kendi alanında dünyanın sayılı örnekleri arasında yerini alacak olan Rize-Artvin Havalimanı, yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, bir başka deyişle 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

Havalimanının 49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu olan 1453 ağaçla yeşillendirildi.

Rize çayını tüm dünyaya tanıtmak, çayın bahçeden bardağa yolculuğunu, bölgedeki tarihi ve etkileriyle anlatmak üzere Çay Müzesi'ne ve sanatsal objelere yer verilen havalimanında, 448 araç kapasiteli otopark bulunuyor.

FOTOĞRAF 15 Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul’dan saat 08.30’da havalanan THY’ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine ‘Rize-Artvin’ yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi. 320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi. İstanbul’dan Rize’ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler. İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi. <br> Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi Türkiye'nin ikinci, dünyanın beşinci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılış töreni öncesi THY'ye ait ilk tarifeli 'Rize Artvin' adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

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Bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak

3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pistiyle bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak.

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Temeli 3 Nisan 2017'de atılan havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. Eşsiz mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.