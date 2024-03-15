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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de gençlik buluşmasında telefonla gençlere hitap etti: Başarılarınız gururumuz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz" dedi.

00:54 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 01:18 - 15/03/2024 Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."
Erdoğan,
"Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin."
sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.


#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
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