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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak özel uçak "TUR" ile saat 13.00'te Rusya'nın Soçi kentine gitti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyaya gitti
Foto: AA.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

  • Apronda askeri tören kıtasını selamlayarak uçağa geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Soçi'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik program kapsamında Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı bildirildi.

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