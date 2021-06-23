Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
AK Partili belediye başkanlarının her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Sorunları yerinde görmenizi özellikle rica ediyorum" dedi.
"İhaleleri canlı yayınlayın şeffaf olun"
"İhaleleri şeffaf şekilde gerçekleştirin hatta canlı yayınlayın. İmar düzenlemelerini adil ve açık bir çalışma yapın" sözleriyle çağrıda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Sadece sosyal medya ile kalplere girilemez"
Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz.
"2023 seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek"
Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.