Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemez
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi. Belediye başkanlarının her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Sorunları yerinde görmenizi özellikle rica ediyorum. Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

AK Partili belediye başkanlarının her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Sorunları yerinde görmenizi özellikle rica ediyorum" dedi.

"İhaleleri canlı yayınlayın şeffaf olun"

"İhaleleri şeffaf şekilde gerçekleştirin hatta canlı yayınlayın. İmar düzenlemelerini adil ve açık bir çalışma yapın" sözleriyle çağrıda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece sosyal medya ile kalplere girilemez"

Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz.

"2023 seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek"

Sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Belediye Başkanlarına hitap etti. AK Parti belediye başkanlarının her zaman ulaşılabilir olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, 'AK Parti belediye başkanları her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde bulunmalı. Sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz.' dedi.
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