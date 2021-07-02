Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaretler kapsamında Sakarya’ya geldi. Program ve ziyaretler kapsamında Erdoğan ilk olarak Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde 1 milyon 804 bin metrekare alan kurulu olan Tank-Palet fabrikasını ziyaret edecek.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın içerisinde helikopter ile giriş yaptı.

İHA

Milli prodüktivite merkezinin son 10 yılda 3 kez tescil ettiği, dünyada ilk 5 arasında yer alan ve yüzde 100 milli kaynaklarla üretilen fırtına obüsünün fabrikasında incelemelerde bulunacak Erdoğan, fabrika yetkililerinden bilgiler alacak.

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İHA

Cuma namazını fabrikada kılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında fabrika işçileriyle yemekte bir araya gelecek.

İHA

Tank-Palet fabrikası incelemeleri sonrasında ise Erdoğan’ın Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine oradan da AK Parti il Danışma Meclisi Toplantısına katılması bekleniyor.

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