Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsundaki toplantıya telefonla bağlandı Son 16 ayı fırsata çevireceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'daki toplantıya telefonla bağlandı: Son 16 ayı fırsata çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun İl Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlanarak teşkilata seslendi. Teşkilatlara güveninin sonsuz olduğunu söyleyen Erdoğan, "İnanıyorum ki siyasetin merkezindesiniz, siyasette örneksiniz ve örnek olmaya da devam edeceksiniz. Birileri birçok şeyler söyleyebilir ama biz çalışmalarımıza ve gayretimize bakacağız. Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsundaki toplantıya telefonla bağlandı: Son 16 ayı fırsata çevireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefon ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetlilere seslendi.

Seslendiği teşkilat üyelerine siyasetin merkezinde olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birilerinin söyledikleri her türlü ifadeye karşı teşkilatların çalışmalarına ve gayretlerine devam edeceği mesajını verdi.

Seçime kalan aylarda bu zamana kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin vatandaşlara anlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ÖNÜMÜZDEKİ 16 AYI FIRSATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

"İnanıyorum ki siyasetin merkezindesiniz, siyasette örneksiniz ve örnek olmaya da devam edeceksiniz. Birileri birçok şeyler söyleyebilir ama biz çalışmalarımıza ve gayretimize bakacağız.

Çok daha büyük bir gayretle önümüzdeki 16 ayı fırsata dönüştüreceğiz. Yapmamız gereken en önemli şey şu 20 yol içerisinde ülkemize değer kazandırdık, bunları duymayanlara duyurmaktır. Bizim anlatmamız gereken yaptıklarımızdır.

"VATANDAŞIMIZ, EMANETİ EHLİ OLAN AK PARTİ KADROLARINA TESLİM ETSİN"

Bizim fitneyle, dedikoduyla alakamız olmaması gerekir. Ben teşkilatıma bu noktada güveniyorum yeter ki dışımızkdakiler zaten hiçbir şey yapmış değiller ama bizim yaptığımız çok şey var bu yaptıklarımızı duymayanlara duyuralım.

Bu ülkede bir şey yapılacaksa bunu AK Parti yapar. Bir yatırım olacaksa bunu AK Parti yapar. Bunu tüm vatandaşlarımız bilsin ve böylece de emaneti ehli olan AK Parti kadrolarına teslim etsinler.

Sizleri bu duygular içerisinde selamlıyorum. Onun için de hep bir ağızdan diyoruz ki; Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

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