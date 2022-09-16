Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanghay Zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.

AA

Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
FOTOĞRAF 6
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.
Title
Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi.
Title
Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı
Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Açık kalan rögara düştü

Açık kalan rögara düştü

İki buçuk saat sesini duyurmaya çalıştı.
Sayı rekor seviyeye ulaştı

Sayı rekor seviyeye ulaştı

​İki günde bir buçuk milyonu aştı.
İETTde bıçaklı dehşet: Kapıyı açın diye çığlık çığlığa bağırdılar

Balıkesir markası güçleniyor

Balıkesir markası güçleniyor

​Balıkesir Tanıtım Günleri görkemli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

​Bakan Koca: Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak.

Her anını paylaştı: Sonucu görünce çok şaşıracaksınız.

Bilim insanları keşfetti: Daha önce böylesine hiç rastlanmadı.

​Tedavi edilmezse hayatınızı karartabilir

​Doğalgaz Ocak ayında tamamen tükenecek

TOKİ açıkladı: ​Aylık bin liradan bile az.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.