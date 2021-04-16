Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendias'a haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısında yaşanan gerginlik ile ilgili konuştu. Dendias'ın Türkiye ile ilgili ithamlarına Bakan Çavuşoğlu tarafından gereken cevabın verildiğini vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanımızın yaptıkları görüşmede malesef iş çok farklı bir zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Biz tabii bunu doğru bulmuyoruz. Bir uyum süreci olsun Türkiye ile Yunanistan arasında kendisine de söyledim aramıza başkalarını sokmayalım dedim." diye konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/pkUvGbpfvo
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. https://t.co/pkUvGbpfvo— Yeni Şafak (@yenisafak) April 16, 2021
"KKTC AYM başkanının laikliği öğrenmesi"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde dün skandal bir karar almıştı. Laiklik ilkesine uymadığı gerekçesiyle kursların kapatılmasına karar verilmişti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Dışişleri bakanım Mevlüt Bey orada. Dün Mevlüt beye giderken, bu konuyu etraflıca görüşeceksin dedim. Görüştükten sonra gerekli açıklamayı orada yapacaksın dedim. KKTC AYM başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle AYM başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir bunu da öğrenmesi lazım."
"İsrail huyundan vazgeçmiyor"
İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde Gazze'ye düzenlenen hava saldırısını da ele alan Erdoğan, "Bu İsrail'in Müslümanlara karşı tavrının açık, net göstergesi. İsrail'in İslam düşmanlığını biliyoruz. İsrail bu huylarından vazgeçmiyor. Bu din düşmanlığı, İslam'a olan düşmanlığı karşısında tüm insanlık bu İsrail'in İslam'a olan düşmanlığını daha yakından takip etsin, bunların değerlendirmesini yapsın. İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyeye gelmesi mümkün olmuyor." diye konuştu.