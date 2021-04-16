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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın bakanımız Dendiasa haddini bildirdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendias'a haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik kullandığı hadsiz ifadelere sert tepki gösteren Erdoğan, "Dendias ile Dışişleri Bakanımızın yaptıkları görüşmede maalesef iş çok farklı bir zemine kaydı. Dendias'ın bu davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın bakanımız Dendiasa haddini bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın basın toplantısında yaşanan gerginlik ile ilgili konuştu. Dendias'ın Türkiye ile ilgili ithamlarına Bakan Çavuşoğlu tarafından gereken cevabın verildiğini vurgulayan Erdoğan, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Dışişleri Bakanımızın yaptıkları görüşmede malesef iş çok farklı bir zemine kaydı. Dışişleri Bakanımız Dendias'ın bu davranışları karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. Zaten millet olarak ülke olarak bize yakışmazdı. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Biz tabii bunu doğru bulmuyoruz. Bir uyum süreci olsun Türkiye ile Yunanistan arasında kendisine de söyledim aramıza başkalarını sokmayalım dedim." diye konuştu.

Yunan basını: Nikos Dendias Başbakan Miçotakis'ten talimat aldı
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Yunan basını: Nikos Dendias Başbakan Miçotakis'ten talimat aldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
OYNAT 03:39
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de AYM'nin Kur'an Kursu kararına tepki: Kıbrıs, Fransa değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de AYM'nin Kur'an Kursu kararına tepki: Kıbrıs, Fransa değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Yüksek Mahkemesi'nin Kur'an Kurslarıyla ilgili kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Öncelikle AYM Başkanı'nın laikliği öğrenmesi lazım. Kıbrıs Fransa değildir' açıklamalarda bulundu.


'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
Şubat ayında partisinin grup toplantısında “Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz karşı mı çıktık” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine “Vatandaşa patates soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek eleştiride bulundu.

"KKTC AYM başkanının laikliği öğrenmesi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Anayasa Mahkemesi, Laiklik ilkesiyle ters düştüğünü gerekçe göstererek Kur'an kurslarının kapatılması yönünde dün skandal bir karar almıştı. Laiklik ilkesine uymadığı gerekçesiyle kursların kapatılmasına karar verilmişti. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Dışişleri bakanım Mevlüt Bey orada. Dün Mevlüt beye giderken, bu konuyu etraflıca görüşeceksin dedim. Görüştükten sonra gerekli açıklamayı orada yapacaksın dedim. KKTC AYM başkanının yapmış olduğu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle AYM başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir bunu da öğrenmesi lazım."

'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti
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'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti

"İsrail huyundan vazgeçmiyor"

İsrail ordusu tarafından gece saatlerinde Gazze'ye düzenlenen hava saldırısını da ele alan Erdoğan, "Bu İsrail'in Müslümanlara karşı tavrının açık, net göstergesi. İsrail'in İslam düşmanlığını biliyoruz. İsrail bu huylarından vazgeçmiyor. Bu din düşmanlığı, İslam'a olan düşmanlığı karşısında tüm insanlık bu İsrail'in İslam'a olan düşmanlığını daha yakından takip etsin, bunların değerlendirmesini yapsın. İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili ilişkilerimizin arzu ettiğimiz seviyeye gelmesi mümkün olmuyor." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı
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Bakan Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Dendias klavyesine sarıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz

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