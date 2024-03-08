Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: AK Partimiz zaferle çıkacaktır

"Neden önemli? Sizin ülke olarak kalkınmanıza, şehirlerinizin, illerinizin, ilçelerinizin, beldelerinizin aynı şekilde katılması lazım. Dolayısıyla gerçek belediyeciliğin aslı, esası budur. Şimdi 'Dörtlü olalım, güçlü olalım.' diyeceğim ben. Nedir o? Hükümette güçlü olmak; hamdolsun var. Şimdi illerdeki belediye başkanlarımız kazanacak. Hem Cumhur İttifakı'nın adayları hem de yarışılan yerlerde AK Parti'nin adayları, ilçelerde, aynı şekilde beldelerde de bu bütünlüğü sağladığınızda bizler Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gerekli şartları sağlamış olacağız."