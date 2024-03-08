Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: AK Partimiz zaferle çıkacaktır

Bir dizi ziyaret ve inceleme için kente Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katıldı.
Açılışa telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Açılışta AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Abdipaşa Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez de konuşma yaptı.
"İşleri bitince de tarumar oldular"
Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şöyle devam etti:
Açılışta, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Bozkurt da konuşma yaptı.
Ardından Ulus ilçesi seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Yumaklı, belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun'un heyecanı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Açılışta, milletvekili Aldatmaz, İl Başkanı Arslan ve belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun da konuşma yaptı.
Bakan Yumaklı, daha sonra sektör paydaşları toplantısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.