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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim irtibat bürosu açılışına telefonla bağlandı: AK Partimiz zaferle çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

23:19 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 00:14 - 9/03/2024 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı seçim irtibat ofisinin açılışına telefonla bağlandı.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için kente Bartın'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katıldı.

Açılışa telefon bağlantısıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdipaşa halkını en kalbi duygularla selamladığını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin Abdipaşa için, ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Bugüne kadar Abdipaşa'nın duruşu neyse 31 Mart'ta o olacağına inandığını ifade eden Erdoğan, "31 Mart'ta da sandıkları patlatırcasına inşallah AK Partimiz zaferle çıkacaktır. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah." diye konuştu.

Açılışta AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Abdipaşa Belediye Başkan adayı Yaşar Dönmez de konuşma yaptı.

"İşleri bitince de tarumar oldular"

Ulus ilçesi Kumluca beldesinde seçim irtibat ofisinin açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "
Bizler milletimize efendi değil, hizmetkar olmaya geldik." dediğini ve bu yönde çalışmaya devam ettiğini, kendilerinin de bu şiarla gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Altılı masaya atıfta bulunan Yumaklı, "28 Mayıs'tan bir gün sonra herkes eteklerindeki taşı dökmeye başladı. Peki niye tespih tanesi gibi dağıldılar? Çünkü onları bir arada tutan menfaatleriydi. Sizlere hizmet etmek zerre kadar umurlarında değildi. Nitekim işleri bitince de tarumar oldular."
diye konuştu.

Yumaklı, yerel seçimlerin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Neden önemli? Sizin ülke olarak kalkınmanıza, şehirlerinizin, illerinizin, ilçelerinizin, beldelerinizin aynı şekilde katılması lazım. Dolayısıyla gerçek belediyeciliğin aslı, esası budur. Şimdi 'Dörtlü olalım, güçlü olalım.' diyeceğim ben. Nedir o? Hükümette güçlü olmak; hamdolsun var. Şimdi illerdeki belediye başkanlarımız kazanacak. Hem Cumhur İttifakı'nın adayları hem de yarışılan yerlerde AK Parti'nin adayları, ilçelerde, aynı şekilde beldelerde de bu bütünlüğü sağladığınızda bizler Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gerekli şartları sağlamış olacağız."

Açılışta, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve Kumluca Belediye Başkan adayı Mustafa Bozkurt da konuşma yaptı.

Ardından Ulus ilçesi seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Yumaklı, belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun'un heyecanı görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı, yerel seçimlere işaret ederek,
"31 Mart'ta vadedenle yapanın, verdiği sözü yerine getirenle tamamen gerçekçi olmayan vaatlerle halkı tavlamaya çalışanların arasındaki bu yarışta elbette sizler, sizler için çalışandan yana tavrınızı koyacaksınız. Bundan en ufak bir şüphem yok. İnşallah 31 Mart'ta bütün Türkiye'de olduğu gibi bütün illerimizde olduğu gibi gerçek belediyecilikle AK Parti'nin o hizmet ve eser siyasetine sizlerde mührünüzü basacaksınız."
ifadelerini kullandı.

Açılışta, milletvekili Aldatmaz, İl Başkanı Arslan ve belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uzun da konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı, daha sonra sektör paydaşları toplantısı ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'den barış vurgusu: Rusya'nın da dahil olduğu bir zirveye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski, Dolmabahçe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı belirtilmişti. Görüşme sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski basın açıklamasında bulundu. Konuşmasında bölgede barışı sağlamak adına Türkiye'nin hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." dedi. Volodimir Zelenski ise çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederek iş birliğine değindi. İkili görüşmede iş birliğine epey zaman ayrıldığını belirten Zelenski, "Anlaşmalar imzaladık. Ortak silah ve mühimmat üreteceğiz." dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#31 Mart
#İbrahim Yumaklı
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