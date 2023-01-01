Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti: 14 Mayıs ne anlama geliyor?

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Adnan Menderes
Türkiye 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere odaklandı. Cumhur İttifakı en baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak ilan ederken, altılı masada ise 'adaylık' krizi henüz çözülemedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda merakla beklenen seçim tarihi ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '73 yıl sonra' diyerek işaret ettiği 14 Mayıs tarihi Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Menderes, "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı siyaset yolunda gerçekleştirdiği demokrasi hamleleri ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye'nin önemli siyasi isimleri arasında yer aldı.
DP'nin üstünlüğüyle sonuçlanan seçimler sonunda CHP 27 yıllık iktidarını kaybetti. Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle, oyların yüzde 55'ini alan DP kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'nin yüzde 85'ini elde ederken, buna karşın CHP yüzde 40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekilliğiyle TBMM'nin ancak yüzde 14'ünü elde edebildi. MP ve Bağımsızlarsa birer milletvekiliyle TBMM'ye girdiler.
22 Mayıs 1950'de Celal Bayar Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükümeti de kuruldu.