Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti: 14 Mayıs ne anlama geliyor?

''Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke olduk. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz' diyen Erdoğan, '' 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdik. Yeter söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecek''