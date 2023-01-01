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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti: 14 Mayıs ne anlama geliyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda merakla beklenen seçim tarihi ile ilgili kritik bir bilgiyi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yeter söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecek'' diyerek 14 Mayıs tarihini işaret etti. 14 Mayıs tarihi Türk siyasetinde önemli bir dönüm noktası olması açısından manidar bir anlamı ifade ediyor.
13:31 . 18/01/2023 Çarşamba
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Adnan Menderes

Adnan Menderes

Türkiye 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere odaklandı. Cumhur İttifakı en baştan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak ilan ederken, altılı masada ise 'adaylık' krizi henüz çözülemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda merakla beklenen seçim tarihi ile ilgili dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

Erdoğan,
''Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke olduk. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz' diyen Erdoğan, '' 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdik. Yeter söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecek''
ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '73 yıl sonra' diyerek işaret ettiği 14 Mayıs tarihi Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Merhum Başbakan Demokrat Parti lideri Adnan Menderes, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimlerde
"Yeter! Söz milletindir"
sloganıyla CHP'nin tek parti dönemine son vermişti.

Menderes, "Yeter söz milletindir" diyerek çıktığı siyaset yolunda gerçekleştirdiği demokrasi hamleleri ve kalkınma atılımlarıyla Türkiye'nin önemli siyasi isimleri arasında yer aldı.

CHP için büyük bir yıkım olan 1950 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 1950 tarihinde düzenlenen ve TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği seçim.
"Gizli oy , açık tasnif"
yönteminin ilk kez uygulandığı Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul ediliyor.

DP'nin üstünlüğüyle sonuçlanan seçimler sonunda CHP 27 yıllık iktidarını kaybetti. Liste usulü çoğunluk sistemi nedeniyle, oyların yüzde 55'ini alan DP kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'nin yüzde 85'ini elde ederken, buna karşın CHP yüzde 40 oy oranıyla kazandığı 69 milletvekilliğiyle TBMM'nin ancak yüzde 14'ünü elde edebildi. MP ve Bağımsızlarsa birer milletvekiliyle TBMM'ye girdiler.

22 Mayıs 1950'de Celal Bayar Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi. Aynı gün Adnan Menderes başkanlığındaki ilk DP hükümeti de kuruldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 'Yeter' diyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke olduk. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz'' açıklamasında bulundu. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz' diyen Erdoğan, '' 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdik. Yeter söz de karar da milletindir diyerek 2023'te milletin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıtını verecek'' ifadelerini kullandı.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Demokrat Parti
#Adnan Menderes
#Seçim tarihi
#14 Mayıs
#2023
#1950
43 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini işaret etti: 14 Mayıs ne anlama geliyor?
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