Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı: Tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ağustos 2017'de Trabzon Maçka'da teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütünün alçak saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’i şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Eren’imizin, Ferhat Astsubay’ımızın ve tüm şehitlerimizin katilleriyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, Bülbül ve Gedik'in fotoğraflarının yer aldığı görsel de yer verdi.