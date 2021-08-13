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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde cenaze törenine katıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Bugün bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Böyle bir sel afeti ve bunun neticesinde Fatih kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Benim de Fatih'le ilgili arkadaşlardan aldığım teskiyeler onun ne denli samimi olduğunu öğrendim. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde birlik ve beraberlik mesajı: Bu işin siyaseti olmaz
OYNAT 01:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesinde birlik ve beraberlik mesajı: Bu işin siyaseti olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldığı Yeni Camii'nin çıkışında vatandaşlara seslendi.

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu işin siyaseti olmaz. Fakat bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle alakası olmayan tipler çıkıyor. Tüm bu afetlerin neyi nasıl götürdüğünden haberi olmayanlar çıkıyor. Bugüne kadar bir gramlık iş üretmemiş olanlar ileri geri konuşuyorlar. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez.

Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım, milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız.' ifadelerini kullandı.
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