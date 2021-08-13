Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde cenaze törenine katıldı
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Bugün bölgeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Böyle bir sel afeti ve bunun neticesinde Fatih kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Benim de Fatih'le ilgili arkadaşlardan aldığım teskiyeler onun ne denli samimi olduğunu öğrendim. Rabbim yardımcımız olsun" dedi.