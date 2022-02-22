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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de: İlişlerimizi bir adım öteye taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Senegal bizim Afrika ile buluşmamızın ilk adresi oldu. Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegalde: İlişlerimizi bir adım öteye taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı, kıymetli bakanlar, değerli misafirler, sevgili vatandaşlarım, sevgili işçi kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Her birinize Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını iletmek istiyorum.

TİKA da Batı Afrika'daki ilk ofisini Dakar'da açtı. Bizim Afrika'yla yeniden kucaklaşmamızın ilk adresi oldu. Bu güçlü bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliği'nin yeni kançılarya binasının hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, mimarisiyle, Türkiye'ye yakışır binanın kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz.

AA

11 Eylül 2020'de Dışişleri Bakanımın ziyareti sırasında temelini attık. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa Holding'e tekrar teşekkür ediyorum. Emekleriyle, alın terleriyle, bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

  • Senegal bizim Afrika ile buluşmamızın ilk adresi oldu. Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Senegal ile münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Ortak siyasi irade inşallah 1 milyar dolara ulaşacağız, işbirliğimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz.

AA
AA
AA

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