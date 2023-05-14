Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" diyerek "Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" ifadelerini kullandı.