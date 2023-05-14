Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam" diyerek "Şimdi her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;
Değerli dava ve yol arkadaşlarım...
Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..
#Recep Tayyip Erdoğan
#2023 seçimleri
#Türkiye
2 saat önce