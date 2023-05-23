Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Hükümet Meydanı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Emniyet'ten öğrendim 100 bin kişi katılmış. Biz sizinle pazar değil mezara gidiyoruz.

Buraya gelemese de kalbi bizimle olan tüm vatandaşlarımıza selam ediyorum.

Aslında Sivas'a 1 ay önce gelecektik. Ankara-Sivas YHT hattımızın açılış sevincini birlikte yaşayacaktık. Ancak o günlerde geçirdiğimiz bir sağlık sorunu nedeniyle bunu yapamadım.

Sivas'tan ayrı kalmam mümkün mü? Biz beraber yürüdük bu yollarda. Beraber ıslandık bu yağmurda.

Hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Beğendiniz mi? Memnun olduğunuza göre ben de Allah'a hamdolsun sizlerden memnunum.

Laf ola beri gele yok. İcraat icraat. Bay Kemal bu işler öyle lafla olmuyor. İcraat gerekiyor.

Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Kayseri'ye de bir bağlantı hattı kuracağız. Kars'a kadar uzatacağız. Oradan da Bakü-Tiflis hattına bağlayacağız.

Londra'dan çıkan birisi ülkemiz üzerinden Pekin'e kadar gidecek.

"Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum"

Azerbaycanlı kardeşlerimizle de ulaşım altyapımızı güçlendireceğiz. Bunu da Zengezur'u yok sayan CHP genel başkanına rağmen başaracağız.

Dün Türk cumhuriyetleriyle iş birliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan beyin ikinci turda şahsımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararını aldığını ilan etmesi bunun son örneğidir. Türk dünyasına ve terörle mücadeleye yönelik gayretlerimizi çok yakından bilen Sinan Bey'in aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.

Muhsin Yazıcıoğlu'nu daima şükranla yad edeceğiz. Katkılarını asla unutmayacağız. Sivas'ın büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına da öncülük ettiğini görüyoruz.

Milletvekilliğinde yüzde 72 oy oranında tercihini cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu.

Bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanını satmakla itham etmişlerdir.