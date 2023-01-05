Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Partidir vizontele muhalefetin hayalleri yetmez
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti'dir vizontele muhalefetin hayalleri yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezindeki AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz'' açıklamasında bulundu. 'Bizim icraatlarımızın yetiştiği yere Vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez' diyen Erdoğan, ''Her geçen gün Cumhur İttifakı ile 6'lı derme çatma masa arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız, daha kendi meselelerini çözmekten aciz 6'lı masa denilen ekipten hiçbir fayda görmeyeceğini biliyor. Yabancı danışmanı ile görüntülü konuşmayı teknoloji sananlar, teknoloji özürlü olduğu ortaya koydu'' ifadelerini koydu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Partidir vizontele muhalefetin hayalleri yetmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

AK Parti teşkilatı olarak sahada en çok görünür olan, en fazla faaliyet gösteren siyasi biziz.

Her alanda ve konuda olduğu gibi siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir.

Yarın seçim olacakmış gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz.

6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezlerinde mekik dokurken iz vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz.

Memur ve emekli maaşlarına yaptığımız zam oranları dün halkımızla paylaştık.

Birileri kavgadan gürültüden başını kaldıramazken biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.

Her geçen gün Cumhur İttifakı ile 6'lı derme çatma masa arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor.

İnsanımız, daha kendi meselelerini çözmekten aciz 6'lı masa denilen ekipten hiçbir fayda görmeyeceğini biliyor.

Yabancı danışmanı ile görüntülü konuşmayı teknoloji sananlar, teknoloji özürlü olduğunu ortaya koydu.

Bizim icraatlarımızın yetiştiği yere Vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.

Dünyaya ve kendi insanına çarpık bakan zihniyetin milli teknoloji hamlelerimiz Kızılelma'yı, Anka'yı Gökbey'i idrak etmesi mümkün değildir.

Biz planlarımızı yaparken çeyrek asır, yarım asır sonrasını düşünüyoruz.

Teknoloji dahil her alanda günü kurtarmayı değil geleceği düşünüyoruz.

Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu.

64 milyondan fazla vatandaşlarımızın bir tıkla ulaşabildiği e-devlet kapısı dünyada örnek gösteriliyor.

Kendi savaş gemisini geliştirip üreten ve idame eden ilk 10 ülke arasındayız, kendi İHA'sını üreten 3 ülke içindeyiz.

Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahcup olmadan kendilerine format atmasını tavsiye ediyorum

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