Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek Cumhurbaşkanın Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye, Azerbaycan'ın mücadelesinde yanında olmuştur. Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek" diye konuştu.

Haber Merkezi 10 Aralık 2020, 13:06 Son Güncelleme: 10 Aralık 2020, 13:16 Yeni Şafak