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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek

Cumhurbaşkanın Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Türkiye, Azerbaycan'ın mücadelesinde yanında olmuştur. Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Karabağ'ı 30 yıllık işgalden kurtaran orduyu tebrik ediyorum. Bu başarıda en büyük pay kardeşim İlham Aliyev'indir.

Türkiye, Azerbaycan'ın mücadelesinde yanında olmuştur. Siyasi ve askeri alandaki mücadele farklı cephelerde sürecek.
Yapılan bütün tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Bunların hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Ermenistan aklını başına almalı, politikacıları cesur adımlar atmalı. Ermenistan Karabağ'dan ders çıkarırsa yeni dönemin başlangıcı olacaktır.


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