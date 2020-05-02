Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye yerli solunum cihazı gönderildiğini açıkladı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini açıklayarak, "Somalili kardeşlerimize nefes olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" açıklamasında bulundu.