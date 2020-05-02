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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somaliye yerli solunum cihazı gönderildiğini açıkladı Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye yerli solunum cihazı gönderildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye yerli solunum cihazı gönderildiğini açıkladı: Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirdiğimiz solunum cihazları Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkânları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yardım malzemeleri askeri uçakla Somali'ye gönderildi.
Yardım malzemeleri askeri uçakla Somali'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi ile geliştirilen solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini açıklayarak, "Somalili kardeşlerimize nefes olacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Medeniyet imkan değil, vicdan meselesidir. Milletimizin imkanları da vicdanı da mazlum ve muhtaçların yanındadır. Aziz Milletim, senin kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır" açıklamasında bulundu.

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Yerli solunum cihazı
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