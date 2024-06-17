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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
16:41 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:57 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü"
dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Erdoğan, mesajında, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü
#Türkiye
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